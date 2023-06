Mica Álvarez, la ex de Manu Urcera, chicaneó a Nicole Neumann: "Yo intentaba llevarlo por otro camino"

El comienzo del romance de Nicole Neumann (42) con José Manuel Urcera (31) se había superpuesto con el final del noviazgo de Micaela Álvarez Cuesta (28) con el piloto de Turismo Carretera, y la influencer fashion recordó picante su relación antes de la gran boda.

"Fueron años de pasarla mal, de sufrir… pero ya está", aseguró a Socios del Espectáculo quien compartiera seis años junto a Urcera.

Entre sonrisas pícaras, Micaela expresó que "él no la amaba bien", y aseguró que ahora está feliz de haberse alejado de su ex.

Más sobre este tema "Crisis total": Nicole Neumann y José Manuel Urcera sufrieron un contratiempo que podría complicar su boda

Entonces, aclaró que el engaño de José Manuel con Nicole no fue el desencadente de la crisis terminal: "Hubo cosas que no me gustaron que me hicieron sufrir un montón de tiempo. No es que fue la separación y lo que pasó al final que marcaron el final drástico".

Al final, Micaela Álvarez Cuesta descartó que José Manuel Urcera la vuelva a buscar en caso de que se pelee con Nicole Neumann y además le cerró la puerta a una reconciliación: "No creo que pase, y no pasaría nada".

MICAELA ÁLVAREZ CUESTA CHICANEÓ A NICOLE NEUMANN TRAS LAS PIÑAS DE JOSÉ MANUEL URCERA

Por otra parte, Micaela Álvarez Cuesta fue picante al opinar del violento ataque de José Manuel Urcera a un hombre que le hizo una broma en el autódromo de Concepción del Uruguay, y chicaneó fuerte a Nicole Neumann.

"Me apenó enterarme de toda esa situación, verlo a él en ese lugar. No me gusta verlo a él en ese lugar. ¿Si me sorprendió? (risas sugestivas). Yo siempre intentaba llevarlo por otro camino", cerró.