Mercedes Morán habló de su insólito cruce con Ricardo Montaner por La Voz Argentina: "Me pareció increíble"

Mercedes Morán habló de su sorprendente e insólito cruce con Ricardo Montaner, jurado de La Voz Argentina (Telefe) junto a Mau y Ricky, en Twitter. Buena onda, la actriz desdramatizó la situación pese a que la respuesta del jurado fue contundente.

El fuerte cruce se dio luego de que Mercedes expresara "me aburre la familia" mientras miraba el certamen de canto. Entonces, el jurado contestó mostrándose de acuerdo con dos seguidoras que le recomendaron que si la aburre el rol de Ricardo y sus familiares que cambie de canal. Claramente, todos entendieron que la actriz se refería a su clan.

Sin embargo, acto seguido él expresó que mientras ella se aburriría de él y sus seres queridos, la familia Montaner se reúne para verla actuar. "Tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos responde de esa manera", remató.

Entonces, Mercedes charló sobre este llamativo cruce y afirmó que se lo tomó "con humor". "Me sorprendió que él estuviera tan atento a comentarios, me pareció increíble... Me lo tomé con humor. Él se ofendió un poco y sus fans empezaron a atacarme un poco. Lo adoro. A esa gente más que quererla hay que adorarla, ja", expresó en diálogo con Mientras tanto.

Y cerró aclarando qué habría querido decir en realidad. "Yo decía que me aburría la familia de los participantes o la familia en general", sentenció dejando bien en claro que no estaba criticando a Montaner y Mau y Ricky.