En medio del escándalo por la serie, Virginia Gallardo conducirá un especial sobre Ricardo Fort: "Lo vamos a disfrutar a mi manera"

Desde hace algunas semanas, Virginia Gallardo mantiene un severo conflicto con los productores de la serie de Ricardo Fort, ya que se negó a aparecer como invitada en la misma pese a su íntima relación con el empresario. En Intrusos, la panelista anunció que estará al frente de una serie de especiales biográficos de América en los cuales se le rendirá homenaje al millonario.

“Tengo una sorpresa porque Virginia va a conducir una serie de especiales de América. Si hubo un canal donde Ricardo Fort se potenció, donde fue figura, ese es América”, anunció Adrián Pallares en la edición nocturna de Intrusos. “Pero es una de cal y una de arena, Vir. Se enteró hoy la familia y están furiosos. Dicen que sienten que es como una tocada de…”, agregó.

“La verdad es que con todo lo que pasó hasta el día de ayer, le tengo que decir ‘gracias’ a todos los que están en la vereda de enfrente. Todos estos años me han llamado, desde el homenaje en ShowMatch, desde el podcast, y no recuerdo las tantas veces que me han pedido de participar, para que vean que no es con la serie”, dijo Virginia Gallardo. “Dije que no a la conducción de Fort night show, y me llega esto hoy, en otro momento de mi vida, después de todos estos ataques que recibí, y entonces dije ‘¿por qué no?’”, agregó la bailarina, mientras que Pallares le señalaba que el especial “es más lindo que la serie”.

“Van a ver un montón de cosas lindas, pero soy una tumba así que se van a sorprender. No saben la cantidad de cosas que se planearon. Todo lo contrario a lo que la familia viene manifestando”, dijo Virginia Gallardo, para diferenciar su proyecto de aquel en el que no quiso estar. “Ya bastante energía he dedicado a cosas tan oscura y feas, que es hora de disfrutarlo con ustedes porque Ricardo gusta. Ricardo llegó al corazón de todos ustedes y seguramente están esperando para disfrutarlo de la mejor manera… ¡A mí manera!”, cerró la panelista con un palito a la familia de Ricardo Fort.