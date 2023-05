Mauro Zárate contó qué sintió cuando a Natalie Weber le diagnosticaron cáncer: "Si pasaba algo, me iba a morir en vida"

En 2016 a Natalie Weber le diagnosticaron cáncer de mama, enfermedad que combatió y a la que logró ganarle la pelea en 2017.

Celebrando que su esposa tenga salud, Mauro Zárate habló por primera vez de como fue acompañar a su pareja, madre de sus dos hijos, en el tránsito de la enfermedad e hizo confesiones desgarradoras.

Más sobre este tema Natalie Weber no quiere vivir más en la Argentina: "Hay mucha violencia, pobreza e inflación"

"Fue un momento durísimo que pudimos pasar juntos, que pudimos salir adelante con la fuerza de ella, con la voluntad que le puso y con el día a día de aguantarnos llorar, de no ponernos mal", dijo el futbolista en comunicación telefónica con Desayuno Americano, programa en el que Natalie es panelista.

Con un tono de voz que evidenciaba su angustia, Zárete continuó: "Fue una guerra total. No es fácil. Un día te dicen 'tenés cáner' y podés saber que en cualquier momento te pueden decir que tenés todo tomado y que no vas a poder ver crecer a tus hijos. Son tantas cosas las que te pasan por la cabeza que no sabés cómo reaccionar".

"Celebro cada vez que pasa una revisión... Yo creo que ya le ganó, pero esa enfermedad asquerosa...". G-plus

Más sobre este tema Natalie Weber cuestionó duro a Tucu López: "No se arregla una crisis yendo al boliche a hacerse el gato"

MAURO ZÁRATE: "YO ME IBA A MORIR EN VIDA"

A seis años del resultado que confirmó que Natalie Weber había vencido el cáncer, Pamela David le preguntó a Mauro Zárate por el emotivo posteo que le dedicó a su esposa, celebrando que goce de salud, y él respondió con sinceridad.

"Trato de no hablar porque no me gusta, porque no puedo. No me gusta tocar el tema. Festejamos cuando los resultados salen bien", se limitó a decir el futbolista.

"Yo no sabía si en un par de meses la iba a seguir teniendo a mi lado. Era durísimo porque yo me iba a morir en vida, porque no me iba a poder matar porque tenía dos hijos". G-plus

Sin embargo, luego dejó asomar un poco más de sus emociones y pensamientos: "Celebro cada vez que pasa una revisión. Es durísimo porque nunca sabés cómo puede seguir todo. Ahora va todo bien y estamos muy contento. Yo creo que ya le ganó, pero esa enfermedad asquerosa...".

Ahondando en las sensaciones de Zárate, Pamela David le volvió a preguntar: "Vos en tu posteo pusiste 'volvimos a respirar'. ¿Cómo afrontabas vos, desde tu lugar, esta situación?".

Y Mauro Zárate concluyó el sensible tema con declaraciones desgarradoras: "Volvimos a respirar porque era un nudo en la garganta. Yo no sabía si en un par de meses la iba a seguir teniendo a mi lado. Era durísimo porque yo me iba a morir en vida, porque no me iba a poder matar porque tenía dos hijos".