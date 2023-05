Mauro Icardi respondió en sus redes si está separado de Wanda Nara: "Hasta a mí me aburrió"

En pleno rumor de separación con Wanda Nara, Mauro Icardi decidió comenzar a responder las preguntas de sus seguidores en Instagram y sorprendió con muchas de sus respuestas.

Ante la consulta de si está separado y qué pasa con su mujer, madre de sus dos hijas (Isabella y Francesca), Mauro aclaró la situación sentimental de la pareja.

MAURO ICARDI RESPONDE A SUS SEGUIDORES SI ESTÁ SEPARADO DE WANDA NARA

El futbolista decidió abrir el foro de preguntas entre sus fans y eligió las consultas a las que responder.

"La única verdad es que me pidió que le (saque) los pasajes y le dije que NO, entonces 'está separada'. Y van?? Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí. No se coman el verso ni el cuento de las infidelidades", sostuvo Icardi en sus stories de Instagram.

Otra persona le preguntó al delantero si se sacaría con ella y dejaría de sufrir, a lo que respondió: "Primero porque no sufro y me cago de risa con tantos inventos... segundo, porque estoy casado hace 10 años", sostuvo, con un emoji sacando la lengua.

Otro seguidor le hizo una recomendación: la de "soltar" a Wanda, a lo que él respondió, sin tapujos: "Cuando supuestamente estábamos separados en enero de 2023, no fui yo a la TV italiana a dar una nota a decir que estábamos juntos, me parece que te comés el chisme y mal como mucha gente. Porque yo nunca dije estar separado y nunca dije volver con nadie. No tengo nada que soltar personalmente..."