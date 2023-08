"La más calladita": Yanina Latorre explicó sin filtro su polémico ninguneo a Antonela Roccuzzo

Yanina Latorre habló sobre Antonela Roccuzzo en Terapia Picante y la acusaron de haberla "ninguneado". Enojada por las críticas, la panelista regresó de sus vacaciones y puso los puntos en LAM.

"Me comí un caramelito que nada que ver. Dije que Antonela era la más calladita, la más compañera, la botinera que no hacía escándalos. Dije que había dos tipos de botineras, las que llaman la atención y se muestra todo el tiempo, mientras que ella (Antonela) no", aclaró Yanina, sin filtro.

Y reivindicó su opinión, haciendo hincapié en que tanto Antonela como las otras chicas son conocidas por ser "la mujer de" un determinado futbolista famoso.

"El fútbol, hoy, sigue siendo tan machista como en mi época. Vos sos la mujer del jugador de fútbol, yo soy la mujer de Diego Latorre, uso el apellido y me chupa tres huevos los que me bardean. Es verdad que te buscan, te mandan el regalito y la ropa porque sos la mujer de él. Es así, al que no le gusta, que no lo mire". G-plus

"El fútbol, hoy, sigue siendo tan machista como en mi época. Vos sos la mujer del jugador de fútbol, yo soy la mujer de Diego Latorre, uso el apellido y me chupa tres huevos los que me bardean. Es verdad que te buscan, te mandan el regalito y la ropa porque sos la mujer de él. Es así, al que no le gusta, que no lo mire", cerró, contundente.

¿QUÉ HABÍA DICHO YANINA LATORRE SOBRE ANTONELA ROCCUZO EN TERAPIA PICANTE?

En el programa de YouTube, Yanina Latorre había opinado picante sobre la vida de Antonela Roccuzzo.

"A Antonela Roccuzzo la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porque está casada con Messi. Sola, hasta ahora, no logró nada. No la estoy criticando, pero está siempre un paso atrás del jugador". G-plus

"A Antonela Roccuzzo la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porque está casada con Messi. Sola, hasta ahora, no logró nada. No la estoy criticando, pero está siempre un paso atrás del jugador", había dicho, picante.