Maru Botana recordó a su hijo Facundo en el aniversario de su muerte: "Nos quedamos con ganas de verte crecer"

El 21 de septiembre es un día muy especial para Maru Botana y su familia por la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de Facundo, el hijo de la conductora (nacido en marzo de 2008), que falleció a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. A través de un posteo, le dedicó palabras de tristeza, pero también de amor y resiliencia.

“Te fuiste un Día de la primavera, donde todo es festejo y alegría, quizás en ese momento con tanto dolor que tenía, no podía entender el mensaje que me estabas dando. Quizás me llevo mucho tiempo entender por qué te fuiste”, empezó escribiendo, en su cuenta de Instagram junto a una significativa foto del nacimiento de su hijo.

“Quizás no lo pude procesar nunca. Hoy ya creo entendí claramente que no eras para este mundo. Te siento desde el momento que te fuiste, y si me pongo a pensar tu nacimiento, había un mensaje que traías. No sé, nunca imaginé que mi vida tendría que llorar por un hijo que se fue. Al contrario, pensé que no podría parar de tener hijos. Cada nacimiento fue para mi el momento más feliz de mi vida”, continuó, sobre ese dolor al cumplirse doce años de la muerte.

Más sobre este tema Emotivo mensaje de Maru Botana en el día que Facundo, su hijo, cumpliría 11 años: "Sos nuestro ángel"

“Estás, estás en todos y cada uno de nosotros, todos quedamos con ganas de verte crecer y el cómo serias siempre lo pensamos. Hoy mas que nunca creo en los ángeles, hoy mas que nunca me siento acompañada por vos. Y aunque te extrañe cada día sé mi vida, sé que nunca nunca me vas a dejar. Te abrazo desde acá y entiendo a pleno que la tierra no era tu lugar. Gracias, mi amor por siempre cuidarnos desde allá”, finalizó Maru Botana, a flor de piel.