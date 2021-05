Martín Candalaft opinó sin filtro sobre cómo fue trabajar con Andrea Taboada: "No me llevé muy bien con ella"

Hoy por hoy, Martín Candalaft brilla en América. Sin embargo, el periodista recuerda con cariño su paso por LAM (eltrece), el programa que conduce Ángel de Brito. No tanto, su vínculo con una de las "angelitas".

Cuando Ulises Jaitt le preguntó en El show del espectáculo quién había sido su peor compañera, el comunicador ni dudó en rememorar su relación con una de las panelistas, Andrea Taboada.

"Con Taboada no me llevé muy bien trabajando. No encajé bien con ella. Está todo bien igual, pero me parece que a veces con la información chocábamos al aire", afirmó, sin vueltas.

E hizo una aclaración buscando aplacar su declaración: "No sé si llamarla la peor compañera... Fue con la persona que menos congenié al aire. Eso no quiere decir que no volvería a trabajar con ella. Creo que es así. Por eso se pelea con Yanina Latorre".

Y se despidió remarcando que es "complicado" mantener un vínculo de compañerismo en el ciclo de espectáculos.

¿Qué dirá Andrea?