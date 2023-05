Marina Calabró reveló la insólita manera en la que se enteró de que su hermana está nuevamente de novia

Iliana Calabró confirmó su noviazgo con un señor llamado Luis y su hermana, Marina Calabró, pese a trabajar en los medios de comunicación, reveló entre risas que fue la última en enterarse de este romance.

"Iliana está de novia. ¿Sabés por qué me río? Me llamó Adrián Pallares diciéndome que le habían llegado fotos y videos. Ahí asocié que ella me había dicho que un amigo joyero le iba a presentar a alguien que tenía una marmolería", comentó, divertida, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Esto Iliana me lo dijo en febrero, marzo, quedó ahí. Cuando Pallares me dice esto, le escribo a Iliana. Y ella me dice que sí, que se llama Luis y es marmolero. Fue en ese momento que mi hija me habla y me dice que ella ya sabía que estaba de novia su tía". G-plus

Acto seguido, la panelista contó que su hija ya sabía que su tía estaba de novia. O sea, todos estaban al tanto menos ella.

ILIANA CALABRÓ LE PIDIÓ A SU SOBRINA QUE NO LE CONTARA A NADIE SOBRE SU ROMANCE

Antes de cerrar, Marina reveló que su hija le contó que su tía le había pedido por favor que mantuviera su nuevo romance en secreto.

"Me vengo enterando por vos', le dije a Adrián y mi hija ya sabía. 'Era re sabido lo de la tía mamá', me dice mi hija. En casa de herrero, cuchillo de palo. '¿Cómo no me contaste?, le pregunté a Mía. Ella me dijo que Iliana le había pedido que no le dijera a nadie así que fui la última en enterarme", cerró. G-plus

