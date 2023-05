María del Mar Ramón, la nueva novia de Jorge Rial, contó por qué se resiste a ese título: "No me gustan las etiquetas"

El vínculo de Jorge Rial con María del Mar Ramón, una joven escritora colombiana de 30 años, se dio a conocer en medio de las noticias sobre el infarto que sufrió el conductor en Colombia. Mientras él volvió al quirófano, su flamante novia contó que reniega de ese título.

“¿Son novios o no te gustan las etiquetas?”, indago el cronista de LAM. "No solo no me gustan las etiquetas sino que… Yo soy una persona muy importante que estaba justo. Soy la persona que estuvo en el momento crucial”, señaló al ciclo, de buen humor.

También le quitó dramatismo al estar acompañando al animador de Argenzuela en un momento tan crucial. “Uno siempre se asusta, pero a mí me asusta entrar a una clínica por cualquier cosa. El concepto ‘clínica’ me asusta, pero los otros detalles los irá contando él”, dijo.

MARÍA DEL MAR RAMÓN, LA NUEVA NOVIA DE JORGE RIAL, HABLÓ DEL INFARTO QUE SUFRIÓ EL PERIODISTA EN COLOMBIA

“Él fue por cuestiones laborales y yo oficié como el enlace local. Le traduje ciertas palabras y tengo entendido que tiene muchos proyectos en la región”, contó, mientras se reía por su autodefinición de “enlace local”.

“Colombia está moviendo mucho, él fue por proyectos laborales y yo estaba ahí y después me quedé por la presentación de mi nueva obra y la gira en la Feria del Libro”, detalló María del Mar, quien es autora de tres libros y escribe sobre feminismo, en especial en su país natal.