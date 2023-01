María Fernanda Callejón cruzó sin filtro a Fernanda Iglesias en vivo: "Ese comentario es retrógado y atrasa"

A siete meses de que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto anunciaran su separación tras 11 años de amor, de cuyo fruto nació Giovanna, la actriz pasó por LAM y no ocultó su bronca al escuchar un contundente comentario de Fernanda Iglesias.

Todo comenzó cuando la invitada de la noche habló de esta nueva etapa de su vida, donde rehízo su vida de la mano de Fernando Gamboa (quien había sido su novio en la década del ’90 y se reencontraron 30 años después): “Parece que cuando la mujer se divorcia, tiene que tirarse a llorar años y, para mi gusto, esa es una mirada muy machista. Me parece que uno tiene que reciclarse y sacudirse las alas”, comenzó diciendo la actriz en el ciclo de América.

Luego, María Fernanda reveló que la tomó por sorpresa volver a estar en pareja: “Yo pensaba ‘¿cómo vuelvo al ruedo?’, por así decirlo, porque no me gustan las citas a ciegas, no me gusta que me presenten personas y lo veía muy lejano. Y de golpe, la vida me puso esto adelante y es hermoso”.

Fernanda Callejón: "Para estar tan insegura, bastante rápido volviste al ruedo". G-plus

Fue entonces que, al escucharla, la panelista hizo un análisis que no pasó desapercibido: “Para estar tan insegura, bastante rápido volviste al ruedo”. Y al esucharla, Callejón reaccionó, sin filtro: “Retrógrada total. Muy retrógrado tu comentario. La cuenta que la saquen los demás, yo cuentas no saco, amor”.

“Te estaba haciendo un chiste. Si no tenés humor, te mando un besito. Chau”, respondió la angelita. Y Fernanda cerró, firme: “Es un chiste muy antiguo, amor, y atrasa. Hay cosas que ya atrasan. Me parece un comentario retrógrado. ¿Qué es rápido y que es lento? Es todo muy relativo y muy subjetivo”.

María Fernanda Callejón: "Retrógrada total. Muy retrógrado tu comentario. La cuenta que la saquen los demás, yo cuentas no saco, amor". G-plus

¡Qué momento!

Más sobre este tema Ricky Diotto habló del romance de su ex, María Fernanda Callejón, con el exfutbolista Fernando Gamboa

EL LLANTO DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN AL CONTAR CÓMO VIVE QUE SU HIJA PASE EL PRIMER FIN DE SEMANA CON SU PAPÁ TRAS LA SEPARACIÓN

Luego de que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto anunciaran su separación tras 11 años de amor, de cuyo fruto nació Giovanna, la actriz pasó por LAM y no pudo evitar derramar algunas lágrimas al contar un hecho puntual de su nuevo presente.

“Este es el primer fin de semana que Giovanna se va con el papá. Pero quiero contarles que, a pesar de todo esto que nos pasa, que es la vida misma, estoy bien, entera y tranquila. Estamos así”, remarcó María Fernanda, a poco de que su ex se mudara a su nuevo hogar.

“Es importante para nosotros, y para cualquier familia, que los hijos estén bien, sobre todo hablando de una pequeña de 6 años, para que lo tomen bien y traten de tener una casa nueva que también va a ser su casa”, agregó, visiblemente movilizada.

"ESTE ES EL PRIMER FIN DE SEMANA QUE GIOVANNA SE VA CON EL PAPÁ. PERO QUIERO CONTARLES QUE, A PESAR DE TODO ESTO QUE NOS PASA QUE ES LA VIDA MISMA, ESTOY BIEN, ENTERA Y TRANQUILA. ESTAMOS ASÍ". G-plus

Asimismo, dejó en claro que el vínculo con Ricky es excelente : “. Somos personas de bien y creo que tenemos buenos valores, por eso me pongo como una leona porque preservo la familia. Acá no se rompe solamente un matrimonio, está la familia de él y la mía”.

"ESTÁ TODO BIEN ENTRE RICKY Y YO, A PESAR DE LAS DIFERENCIAS DE PAREJA. SOMOS PERSONAS DE BIEN Y CREO QUE TENEMOS BUENOS VALORES, POR ESO ME PONGO COMO UNA LEONA PORQUE PRESERVO LA FAMILIA". G-plus

Y cerró, a corazón abierto: “Yo lo cuento en primera persona, pero a mucha gente le está pasando. Hay que respetar el dolor y entender que vamos a seguir siendo una familia siempre y que lo único que queremos es que Giovanna lo transite bien y contenerla”.