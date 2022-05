María O´Donnell, eliminada de MasterChef Celebrity: "Para mí no fue la revancha, fue un bonus track"

MasterChef Celebrity La revancha terminó este domingo con la eliminación de María O´Donnell, la cuarta famosa en dejar el reality a raíz de una equivocación fatal en la preparación de su plato.

El desafío de la noche consistió en cocinar milanesas con guarnición, pero como no contaba con muchos ingredientes, optó por hacer una crema de zucchinis con queso azul que no quedó muy presentable.

Al presentar el plato frente al jurado, tanto Germán Martitegui como Damián Betular y Donato de Santis se mostraron algo desconfiados al probar la sustancia verdosa en la que se había convertido la salsa, que paradójicamente son la especialidad de la periodista.

De esta manera, María quedo al borde de la eliminación por segunda semana consecutiva junto a Analía Franchín, que fue la elegida para seguir en carrera. Resignada, la periodista consideró que la decisión fue “extremadamente justa”.

MARÍA O´DONNELL FUE ELIMINADA DE MASTERCHEF CELEBRITY LA REVANCHA

“Estás como más moderada esta temporada, porque no preguntás tanto. Me encantó halagarte porque tenés un estilo de cocina, que es algo muy difícil de lograr y por eso te queremos mucho”, observó Damián Betular.

“Yo te veo cocinando muchísimo mejor, te vi disfrutando. (…) Lo de hoy quizá fue mala suerte. No te quedes con eso. Te vamos a extrañar, pero quizá haya otra revancha”, consideró, por su parte, Martitegui.

“La verdad es que estoy contenta porque no lo viví como una revancha, lo viví como un bonus track. Era como poder volver. Me abrieron un mundo (…) porque con ustedes empecé a probar”, dijo O´Donnell.

“Mi familia viene a mi casa a comer los sábados, y me animo y cocino y pruebo, y me animo a hacer un montón de cosas a las que no me hubiera animado antes, a pensar un plato el jueves para el sábado. Me voy feliz y súper agradecida”, cerró María O´Donnell.