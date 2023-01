Marcela Kloosterboer opinó sobre el caso de Fernando Báez Sosa: "El rugby tiene muchísimos valores”

Mientras avanza el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, las figuras de la farándula expresaron su deseo de de justicia por el joven frente a los ocho rugbiers imputados. Marcela Kloosterboer fue consultada en Implacables sobre el caso, se unió al pedido y habló sobre el rugby, un deporte que conoce muy de cerca.

Gustavo Méndez quiso la opinión de la actriz en el ciclo de Susana Roccasalvo. “Mi marido jugaba al rugby y nunca en la vida lo vi agarrarse a piñas con alguien”, señaló, sobre su pareja Fernando Sieling.

“Así que desmitifiquemos que los rugbiers se agarran a piñas porque es justificar una violencia y es estigmatizar un deporte con muchísimos valores”, remarcó.

"Mi papá jugó al rugby toda su vida, mi hermano, mi marido. Esto no es normal y no se justifica porque juegan al rugby. Se me pone la piel de gallina". G-plus

“Mi papá jugó al rugby toda su vida, mi hermano, mi marido y tengo mucho de este deporte y mucho club de rugby en mi vida. Esto no es normal y no se justifica porque juegan al rugby. Se me pone la piel de gallina”, señaló la figura de Las Estrellas.

“Ojalá se haga justicia porque es terrible. También pensás de dónde vienen esos chicos. na siendo mamá y que ninguno de los padres y las madres fueron a pedir disculpas a esos padres que perdieron a sus hijos…”, aseveró.

“Los chicos no salen de un repollo, dicen. Es terrible el caso y ojalá se haga justicia”, concluyó.