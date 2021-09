Mar Tarrés reveló un polémico episodio que sufrió con Rocío Guirao Díaz: "Me fui llorando; se rió cuando me dijeron obesa"

Mar Tarrés protagonizó un inesperado cruce de opiniones con Rocío Guirao Díaz sobre la obesidad y los cuerpos de las personas, que llevó a la modelo plus size a revelar un polémico episodio que vivió con la modelo, un día que coincidieron en Pampita Online.

"Rocío Guirao Díaz dijo que el cuerpo del otro no debería ser motivo de debate", le comentó el periodista Juan Etchegoyen a Mar en Mitre Live. Y ella lo sorprendió con el desarrollo de un escandaloso hecho.

"Si ella lo tomó mal, allá ella. A mí me pareció espectacular la comparación. Que se acuerde, Rocío, lo que dijo cuando fui al programa de Pampita. Se rió cuando Puli Demaría me dijo obesa. Si yo quiero hablar y mandarla al muere, también la mando", expusó Mar.

"Que se acuerde, Rocío, lo que dijo cuando fui al programa de Pampita. Se rió cuando Puli Demaría me dijo obesa". G-plus

Intrigado por el episodio, el periodista le pidió que lo contextualice y ella dio explosivos detalles: "Fue una experiencia fea, de la que me fui llorando, la primera vez que fui al programa".

"Fue una experiencia fea, de la que me fui llorando, la primera vez que fui al programa". G-plus

“Estábamos en maquillaje. Estaban todas las chicas panelistas y Puli Demaría. Ellas no sabían quién era yo, yo venía del interior y nadie me conocía en Buenos Aires. Y Puli se da cuenta de que yo era la invitada del día y me dice '¿vos sos Marta, la que es modelo de talla grande? ¿Vos sos obesa, no?'", continuó la instagramer.

Más sobre este tema Así reaccionó Rocío Guirao Díaz a las críticas de Mar Tarres por comer papas fritas: entrenamiento y bikini de colores Rocío Guirao Díaz explicó por qué no le gusta mostrar su comida en Instagram: "Les aconsejo que sigan a una nutricionista"

Luego, Mar Tarrés puntualizó en la desafortunada reacción que tuvo Rocío Guirao Díaz: "Se escuchó un silencio en todo el camarín, y yo le digo ‘lo que se ve no se pregunta’. Se escuchó un silencio y cuando bajo al piso, la productora me deja detrás de cámara, y Rocío dijo 'no sabés qué gracioso, Puli le preguntó si era obesa' y se empezaron a reír".