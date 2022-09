La mamá de Matías Defederico le envió un polémico mensaje a Cinthia Fernández y ella lo expuso: "La abuelita"

Más tranquila por la mejoría de la salud de Fran, que estuvo internada en Punta Cana, Cinthia Fernández sorprendió con un tremendo mensaje dedicado a su exsuegra, Analía Frascino.

Luego de que aclarara que jamás haría las paces con Matías Defederico y que él asegurara que la llevará a la Justicia aduciendo que no lo informó sobre la internacion de su hija, la panelista de Momento D expuso a la madre de su ex. ¿Cómo? Compartió un fuertísimo comentario que le dedicó la señora.

"¡¡¡La abuelita!!!" Diciendo psiquiátrica... Ja, ja, ja... Siga, señora, que me haga panzada con usted. No lo borres, que no te dé miedo", expresó Cinthia en Instagram, irónica, junto a los tremendos exabruptos de Analía.

FUERTE COMENTARIO DE LA MADRE DE MATÍAS DEFEDERICO A CINTHIA FERNÁNDEZ

"Psiquiátrica resentida, yo también te denuncié, no mientas más porque ya no tenés salida", le había firmado la señora, muy polémica a Cinthia en sus redes.

¡Fuerte!