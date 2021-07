Lussich contó la tensa charla privada que tuvo con María O’Donell por decir que se arrepintió de ir a MasterChef: "Me insultó"

Una versión que Rodrigo Lussich soltó sobre María O’Donell, donde aseguró que la periodista estaba arrepentida de haber sido parte de MasterChef Celebrity, hizo que ella salga a aclarar que no era verdad y que simplemente no quería hablar de su participación terminando el programa. Ahora el periodista reveló la tensísima charla privada que tuvieron.

“¿Te bancás la devolución que viene después cuando hay mala onda del otro lado?”, le preguntó Pampita en su ciclo al conductor de Intrusos. “Y sí, es parte del juego hasta el día que no me la banque. Esta mañana me puteó María O’Donell. Después hablamos y nos pusimos de acuerdo”, reveló.

“Yo conté en El Show de los Escandalones que ella estaba medio arrepentida de haber ido a MasterChef porque le pedimos hablar del tema y dijo que no quería saber más nada. Son cosas de tránsito. Son cinco minutos. A veces puede ser que no lo sea, pero esto fue una pavada”, admitió el periodista.

“A veces uno juega en contra de algo de lo que todo el mundo está a favor. Un ejemplo frívolo y bobo es criticar a MasterChef. Yo le busqué los tongos y las trampas y la gente me put… porque a la gente le gusta MasterChef. A mí también, pero también tiene un montón de cosas que pueden ser criticables. Me gusta buscar el lado B de las cosas”, concluyó Rodrigo Lussich.