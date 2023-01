Luciano Pertossi rompió el pacto de silencio en el juicio de Fernando Báez Sosa: "Yo no estaba ahí"

La declaración de Luciano Pertossi (21) en el juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa podría quebrar el pacto de silencio que mantienen los ocho rugbiers imputados.

"Quiero aclarar algo, yo no estaba ahí", afirmó Pertossi en relación al lugar donde fue ubicado por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que el jueves por la mañana analizaron los videos aportados en la causa.

Se trató de la primera vez que uno de los acusados solicitó la palabra frente al Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, y Sebastián Domenech explicó que Luciano "era el que más tenía para defenderse porque era de los menos mencionados".

"Comenzó a ponerse nervioso, a intentar pararse para ver el video, para hablar con su abogado, empezó a dialogar con Tomei mientras la fiscalía seguía insinuando que era Pertossi, hasta que pidió la palabra", describió el periodista.

QUÉ DECLARÓ LUCIANO PERTOSSI EN EL JUICIO POR FERNANDO BÁEZ SOSA

Una vez sentado en el estrado, Luciano Pertossi tuvo una llamativa actitud ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

Es que más allá de salirse de la escena del crimen, Pertossi se negó a contestar a las preguntas que le hicieron los magistrados, los fiscales y los abogados de Fernando Báez Sosa.

"No yo no voy a responder. No se esfuercen por hacer más preguntas porque no voy a responder", repitió Luciano Pertossi cuando indagaron quién era el muchacho de remera negra que negaba ser, o dónde estaba si no era él.