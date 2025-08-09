Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, La Chiqui tendrá una verdadera Cena de los Tontos con Laurita Fernández y Martín Bossi, en medio del escándalo con Mike Amigorena.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 9 de agosto (Foto: Instagram @lamesazaarg)

También acompañarán a la divaargentina Eugenia Tobaly los hermanos Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela, que cantarán para Mirtha y para los comensales y el público sus grandes éxitos.

BETO CASELLA LE PREGUNTÓ A MIRTHA LEGRAND SI USARÍA BIKINI Y SU RESPUESTA SORPRENDIÓ

Beto Casella estuvo invitado en la mesa de Mirtha Legrand el pasado fin de semana y no dudó en hacerle preguntas incómodas a la conductora, pero ella lo sorprendió con su respuesta.

“¿Vos viste alguna vez un meme tuyo? Porque hacen memes tuyos con posiciones y un cuerpo espectacular, en bikini y con tu cara”, lanzó el conductor de Bendita, provocando carcajadas alrededor de la mesa.

Beto Casella en la mesa de Mirtha Legrand (Foto: capturas de La Noche de Mirtha).

Con la simpatía que la caracteriza, Mirtha no se achicó y, entre risas, respondió: “¡Esa no soy yo! Nunca lo vi”, dijo divertida. Pero lo mejor vino después, cuando Beto insistió con un: “Te queda muy bien”.

Y al final, la Chiqui remató con una de esas frases que quedan para la historia: “Es que yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.