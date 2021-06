Lola Latorre contó a qué se deben unas marquitas en su cuerpo que preocuparon a sus seguidores: "Tengo que usar más protector"

Desde Miami, Estados Unidos, Lola Latorre comparte con sus seguidores de Instagram sus momentos de relax en la playa. En los últimos posteos, la hija de Yanina Latorre notó que una pregunta de sus fans sobre su cuerpo se había hecho recurrente.

Algunos usuarios se preocuparon al ver unas marquitas en la piel de Lola. Entonces, la modelo se filmó llevándoles tranquilidad y aclarándoles que está bien. "No se preocupen... Muchos me están preguntando por esto... Uso mucho protector solar y me cuido un montón la piel pero el sol de acá está demasiado fuerte...", contó.

"Nos tuvimos que ir de la playa porque no se podía estar del calor que hacía. Y casi me baja la presión ahí... Tuvimos que subir a comer porque estábamos todos matados por el sol, pero bueno...", agregó.

Y mientras se señalaba el pecho, se despidió remarcando que de verdad se cuida mucho. "Uso un montón de protector pero esto me lo quemé ayer... Me di cuenta de que tengo que usar más", sentenció.

¡Todo aclarado!