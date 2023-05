Lissa Vera reveló sin filtro por qué se separó de su marido: "Tenés que aguantarte los trapos"

Lourdes Fernández y Lissa Vera asistieron a Socios del Espectáculo, programa en el que las dos contaron que actualmente están solteras.

Ante la sorpresa de los panelistas, Lissa reveló los motivos que desencadenaron la separación de su marido. Y admitió que tuvo que ver con su carrera.

"Es un ida y vuelta complicado, no es fácil salir con una Bandana. Tenés que aguantarte los trapos. Somos muy independientes, tenemos mucha personalidad, pero igual fue muy compañero", contó Lissa, haciendo hincapié en que su ex no se bancó su ascendente carrera musical.

Y cerró aclarando que ya no tiene más contacto con su ex. "No hablamos más con él", cerró ante la consulta de Virginia Gallardo, que quiso saber si sigue en comunicación con quien fue su pareja.

LISSA VERA CRITICÓ MUY PICANTE EL FORMATO DE LA VOZ ARGENTINA

Lissa Vera, cuya carrera surgió del reality Popstars con Bandana, opinó: "Lo último que pasa con castings de canto y los que ganan es como que se corta, no veo una carrera sostenida en el tiempo, juegan con la ilusión de la gente. Debería ser más fácil armarle una carrera que hacerlos pasar por un concurso si total los dejan colgados".

"No hay un plan de marketing para que esa persona tenga una carrera, tendría que ser como la catapulta y, sin embargo, ahí quedó, ni siquiera me acuerdo de los nombres de los ganadores. Está todo abocado al programa, pero no hay un marketing post programa", cerró Lissa, muy crítica con La Voz.