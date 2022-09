Leticia Brédice: revelan más episodios por los que fue echada de la obra de Luciano Castro

A tan solo 24 horas de que saliera a la luz la escandalosa desvinculación de Leticia Brédice de El Divorcio, obra en la que iba a trabajar con Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago, Maite Peñoñori reveló un de los motivos por los que habría sido apartada del proyecto.

"Me estaban contando que el día que hicieron la foto del elenco, de manera informal, con un celular, estuvieron como 40 minutos. Estuvieron 40 minutos para hacer la foto para redes porque Leticia estaba como desbordada. Iba y venía y necesitaban resolver", informó la panelista en Intrusos, en medio de la polémica.

Más sobre este tema El director de El divorcio le contestó a Leticia Brédice: por qué la echaron de la obra de Luciano Castro

En ese contexto, Luis Ventura, invitado al programa de América, apuntó: "Los que estamos en este medio sabemos quién es quién. Una cosa es el talento y otra cosa es la convivencia. Podés ser un crack, pero después tenés que ir a la jornada diaria con la letra estudiada y con un montón de cuestiones de respeto para uno mismo y por el que tenés al lado. Yo creo que Leticia es unos crack. El tema es cómo está ella".

"Estuvieron 40 minutos para hacer la foto del elenco para redes porque Leticia estaba desbordada. Iba y venía y necesitaban resolver". G-plus

Y Maite le contestó: "Ella dice que está bien y trata de despegarse de esas versiones. Dice que siente que es un estigma".

LA ESCANDALOSA DESVINCULACIÓN DE LETICIA BRÉDICE DE EL DIVORCIO

El lunes 19, Laura Ubfal contó en Intrusos que el director y autor de El Divorcio, Nelson Valente, le habría pedido a Leticia Brédice que diera un paso al costado de la obra por no estar apta para el proyecto.

Más sobre este tema Carmen Barbieri defendió con todo a Leticia Brédice en medio del escándalo: "No merece lo que está pasando"

"Fue por problemas internos, por cómo ella se presentaba a los ensayos. No estaba del todo en su eje. Hubo problemas en los ensayos con ella", contó la periodista.

Enojadísima, la actriz salió al aire en el programa de Florencia de la Ve, y expresó: "Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron".

Además, la actriz comentó que "hirió el ego del director" al hacer una crítica sobre el libreto. "Yo lo único que le dije al director fue que para mí el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más", agregó Brédice.