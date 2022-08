Laurita Fernández, enojadísima con Nazarena Vélez tras compararla con la China Suárez por cómo comenzó su noviazgo con Fede Bal

Exactamente una semana atrás, Nazarena Vélez reaccionó con indiferencia al ver una nota de Laurita Fernández en LAM y hasta la comparó "negativamente" con la China Suárez por el supuesto modo en el que se comportó con Barbie Vélez cuando empezó a salir con Fede Bal.

Con pocas pulgas, la bailarina le respondió enojadísima a Nazarena, cuando el notero de Ángel de Brito la interceptó en la calle para tener su testimonio: "Yo doy notas, tengo rebuena onda y después van a piso y me re critican. Entonces, no tengo ganas. Siempre tengo la mejor, pero uno habla y después se burlan. No tengo ganas".

Sobre la posibilidad de ir al piso de LAM y tener a pocos metros a Vélez y a Estefi Berardi, con quien también está disgustada, Laurita agregó: "Yo soy rehonesta. No tengo nada en contra de nadie y cada uno puede opinar lo que quiere. Pero si hay burla y mala onda... Tampoco me quiero sentir como una gila".

"A Ángel lo quiero un montón. Entiendo el juego, todo. Pero leo cosas que no me gustan. Quizás no puedo ver a LAM porque estoy grabando o ahora en el teatro. Pero ya está".

LA IRÓNICA REACCIÓN DE NAZARENA A LOS DICHOS DE LAURITA

"Por culpa de ustedes dos, Nazarena y Estefi, no habla", le dijo Ángel de Brito a sus panelistas, luego de ver la nota de Laurita, muy molesta.

Acto seguido, la actriz y productora teatral le respondió al conductor: "Mil disculpas a todos ustedes, porque dejó de ver LAM por culpa de mis dichos". Y Berardi acotó, picante: "Yo conté cosas reales".

"Laurita, si querés las echo", bromeó De Brito. Y Nazarena Vélez, sin contener la risa, contestó: "Claro, es una opción que tenés".