Lali Espósito y Ricardo Montaner definieron sus semifinalistas en La Voz Argentina

Se acerca la final de La Voz Argentina y en la gala del martes se achicaron aun más los equipos. El público eligió a quienes quería que sigan avanzando a la semifinal de la competencia de los equipos de Lali Espósito y Ricardo Montaner.

Los primeros en ser elegidos fueron los del cantante. La gente decidió que Naiquén Galizio y Elias Pardal pasen a la próxima etapa y se impusieron sobre Emanuel Cerrudo y Julia Ferrón. Entre ellos saldrá a quien represente al team Montaner en la gran final.

Mientras que por el lado de Lali la votación del público se inclinó hacía Ángela Navarro y Tomás Sagués, dejando muy cerca a Emilia Soler y a Juan Manuel Godoy. Los dos semifinalistas se medirán para conseguir un lugar en la gala del lunes. ¡Muy talentosos todos!

RICKY MONTANER ASUSTÓ A MARLEY EN LA VOZ ARGENTINA

La Voz Argentina se acerca a sus instancias finales y mientras eso ocurre, Marley sigue protagonizando divertidísimos momentos junto a los jurados, como este martes lo hizo con Ricky Montaner. El conductor se disponía a presentar a uno de los participantes cuando se sobresaltó gracias a un susto que le propinó el marido de Stefi Roitman.

“Ivan Papetti tienen 28 años, es de San Antonio de Padua y… ¡Ay, que susto!”, atinó a decir el papá de Mirko Wiebe cuando vio que ya tenía encima a Ricky Montaner que se le había acercado de improviso mientras le daba la espalda.

“Yo dije ‘estos deben estar haciendo algo’”, dijo Marley mientras no paraba de soltar carcajadas, al igual que los jurados. “Iba a pispear qué estaban haciendo y me apareció Ricky”, aclaró el conductor mientras no dejaba de mirar hacia atrás por temor a recibir otro susto. “¡Son terribles! ¡Se portan muy mal! ¡Los voy denunciar con Darío!”, agregó Marley, en referencia al encargado de programación de Telefe Darío Turovelzky, antes de presentar a Papetti.