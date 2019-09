Lali Espósito y por qué no padeció excesos como Justin y Demi Lovato: "Fue fundamental tener los padres que tengo"

Auténticos y con ánimos de concientizar a los más jóvenes, en más de una oportunidad, Justin Bieber y Demi Lovato hablaron de su intensa lucha contra las adicciones. Siempre sincera, ahora Lali Espósito reflexionó sobre este tema y explicó por qué cree que ella jamás padeció excesos, a pesar de haber ganado popularidad desde muy chiquita gracias a la pantalla chica como ellos.

"Se ve el lado banal e instagramero de estas cosas. Cuando tu trabajo no te termina de llenar... Doy fe, desde mi humilde lugar y mi historia, que ha sido fundamental tener los padres que tengo y mantener las amistades de cuando no trabajaba en esto”, reflexionó la artista en diálogo con la revista UnoMag.

Y detalló: "Cuando tenés esa suerte o cierto apoyo de tu entorno que se preocupa de tu persona, más allá del artista, hay un cincuenta por ciento del trabajo hecho para que no explotes".

Y aunque Lali hoy la rompe tanto en la escena musical local como en la internacional y comparte escenarios con celebridades de la talla de Thalía, logró encontrar el equilibrio y centrarse en lo importante... Aunque reconoce que no es fácil.

"Me pongo en el lugar de ellos, que desde chicos tienen un alcance mundial y que todo lo que hacen es criticado. No es fácil sostener eso si no tenés un trabajo espiritual realmente fuerte. A partir de los veinte años podés lograr un trabajo espiritual que te sostenga, pero antes es muy difícil”, concluyó la cantante con sinceridad.

