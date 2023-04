L-Gante expuso sus sentimientos en su último tema: "Este pibe ama a Tamara"

En medio del conflicto con Tamara Báez, su ex y madre de su hija, L-Gante publicó desde Nueva Zelanda su último tema; y todos apuntaron a la joven por la romántica letra, ¿se lo habrá dedicado a ella?

"Quisiera volver a verte como el día más feliz que haya vivido, mucho mejor si ese momento es conmigo. El tiempo corre como agua por el río, contadas son las veces que sonrío...".

"Y si no estás presente, mi alma sigue en el pasado; mi cuerpo está completo pero mi corazón en pedazos", fue parte de la canción que más impactó a sus fanáticos.

Sus seguidores aseguran que el tema está dedicado a su ex y madre de Jamaica. "Este pibe ama a Tamara", "Tami hace mucho subió una storie con esta canción, llorando...", "Él ama a Tamara pero cree que lo traicionó cuando ella habló cosas de él, no hace falta meter cuernos para que sea una traición...", opinaron. ¿Qué dirá Elián?

TAMARA BÁEZ AFIRMA QUE "LA GIRA" LE ESTÁ HACIENDO MAL A L-GANTE

La mamá de Jamaica acusó a Elían de estar más enfocado en salir que en la crianza de su nena.

"Los turros cuidan a la familia, los turros no publican el número de la ex... Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años atrás las mismas pibas con las que estás ahora si te veían se cruzaban de vereda...".

"No me hagas enojar, Elián, las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal papá. ¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando, tomatelá", sentenció Tamara, re enojada.