L-Gante enfureció con Estefi Berardi por hablar de su infidelidad a Tamara Báez: los detalles

La viralización del video de L-Gante entrando a un hotel alojamiento con una bailarina dio tela para cortar y el cantante se enojó fuertemente con Estefi Berardi por dar detalles sobre la supuesta infidelidad a Tamara Báez y exponer algunas internas entre la pareja.

"L-Gante se enojó con la señora", le dijo Pampito a Carmen Barbieri en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) dando cuenta del malestar del cantante de cumbia 420 con Berardi y la prensa.

Al tanto del enojo de L-Gante, Estefi contó qué fue lo que llenó de branca a Elian: "Ayer contamos con Pampito algo del video viral, de L-Gante saliendo del telo con una chica. Ayer sumé una info, que el hotel quedaría en Benavidez, a una cuadra de donde vive Luli Romero, la bailarina, la tercera en discordia".

"L-Gante se enoja porque no le gustaron cosas que se dijeron respecto a su familia, en referencia a eso de si golpeó o no la puerta". G-plus

En ese punto, la panelista expuso qué otra versión indignó a L-Gante: "Yo conté que Tamara subió unas historias en las que se ve la puerta de su casa rota, y L-Gante, en paralelo, subió una historia con los nudillos lastimados. Yo le escribí a Tamara, pero no responde".

"L-Gante se enoja con la prensa, acá tocamos el tema y me hago cargo, porque no le gustaron cosas que se dijeron respecto a su familia, en referencia a eso de si golpeó o no la puerta", agregó Berardi.

"Yo escribí para chequear. No me metí en la casa de L-gante por la ventana… Ellos muestran en las redes sociales". G-plus

Y concluyó, molesta por la reacción de L-Gante: "Yo le dije a esta persona de su entorno que me cuenta de su enojo, que yo escribí para chequear. No me metí en la casa de L-gante por la ventana… Ellos muestran en las redes sociales".

L-GANTE HABLÓ DEL VIDEO INFRAGANTI CON LULI ROMERO

El martes, L-Gante habló por primera vez del escandaloso video que se viralizó días atrás, en el que se lo ve entrar encapuchado a un hotel con una mujer, que no era su pareja Tamara Báez.

"Salió un video tuyo. ¿Algo para decir de eso?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo al cantante de cumbia 420.

"¡Que la cuenten como quieran! Yo ya estoy podrido de todo eso. Y más vale que no me voy a regalar", respondió Elian.

Desconfiando de cómo se filtró el material junto a la bailarina Luli Romero, con quien ese día había filmado un videoclip, L-Gante agregó: "Y tampoco quiero darle fama a nadie".