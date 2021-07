Karina La Princesita les hizo frente a los rumores de crisis con su novio: "Hace muy poquito que empezamos y es como el mejor momento"

Karina La Princesita oficializó su noviazgo con Nico Furman a fines de 2020 y lo presentó públicamente en su primera aparición en La Academia de ShowMatch, aunque en los últimos días surgieron rumores sobre la continuidad de la pareja. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), la cantante negó que haya habido una crisis con el músico y aseguró que está “tranquila” con él y ponderó su personalidad “cero tóxica”.

“¿Te puedo hacer una pregunta? Sé que no me vas a mentir nunca porque sos muy frontal. ¿Seguís de novia o tuviste una crisis?”, le preguntó Gabriel Fernández a Karina en una nota para el ciclo de Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce. “No, porque hace muy poquito que empezamos y es como el mejor momento. Me llamó la atención (tu pregunta) pero no me preocupé porque estoy tranquila, bien, como todo este tiempo”, le respondió ella, y explicó que el rumor surgió por un mensaje que subió a Twitter en el que decía que “necesitaba un abrazo”.

“Es que, en realidad, era un chiste, estaba jodiendo. No estoy pensando en casarme, pero estoy tranquila, bien”, agregó Karina La Princesita y ponderó la personalidad de Nico Furman con una frase picante. “Es una persona cero tóxica. Yo puedo estar en tetas acá y no me va a decir nada”, concluyó la cantante.