Julieta Zylberberg habló a fondo de su vínculo actual con Esteban Lamothe, su ex.

A un mes de que Esteban Lamothe elogiara a su ex, Julieta Zylberberg, como mamá, la actriz también destacó el excelente vínculo que tiene con el actor.

Juli contó que hoy por hoy tanto ella como su expareja, con quien es mamá de Luis Ernesto, están con mucho trabajo. Por eso, llevarse bien es un plus a la hora de organizar la rutina del nene.

"Los dos estamos con trabajo, por suerte. Pero me parece lindo que a mi hijo no le importe mucho ese tema. En realidad, ¿por qué a los chicos les vas importar el trabajo de los padres?. Es medio una ficción cuando dicen: ‘Se re copa’. Se re copa porque está ahí, no sé..."

"El chico quiere jugar a los legos, al básquet, otras cosas. No le genera nada la fama ni le llama la atención. A veces me acompaña, si no tiene otra alternativa o si otro más va con el hijo", contó Juli sobre cómo su nene vive el trabajo de sus papás.

CÓMO JULIETA Y ESTEBAN SE ORGANIZAN A NIVEL FAMILIAR

"Es un quilombo absoluto, es imposible. Es muy difícil, pero por suerte los sorteamos bien", contó la actriz, subrayando que pese a sus múltiples compromisos logran organizarse.

Antes de cerrar, Julieta, que está felizmente en pareja, destacó su buena relación con su ex, Esteban.

"Hay re buena onda y realmente me llama la atención que les llame la atención eso a los demás", cerro Juli, que está felizmente en pareja, en diálogo con Teleshow.