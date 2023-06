Julieta Poggio reveló por qué acepta todos los trabajos que le ofrecen: "Está en mis planes"

Julieta Poggio abrió su corazón en diálogo con Martín Cirio y sorprendió al revelar su más intenso sueño, aquel que la obliga a aceptar todos los trabajos que le proponen.

Desde que salió de la casa de Gran Hermano 2022, la modelo y bailarina está en la cresta de la ola. Y aunque se siente cansada, agarra todos los proyectos que le ofrecen.

Desde que salió de la casa de Gran Hermano 2022, la modelo y bailarina está en la cresta de la ola. Y aunque se siente cansada, agarra todos los proyectos que le ofrecen.

¿Por qué está trabajando full time? "Estoy ahorrando porque quiero comprar. Por ahora no me afecta vivir con mi familia porque soy re familiera. Me gusta llegar y que esté la comida, que mi mamá me haga la cama. Irse sola es un estrés, ir al supermercado, limpiar los pisos… Soy chica igual, tengo 21. Pero está en mis planes", reveló sobre sus ganas de comprarse su departamento. ¡Sueño por cumplir!

LA SITUACIÓN SENTIMENTAL OFICIAL DE JULIETA POGGIO Y MARCOS GINOCCHIO

Si bien Julieta Poggio reconoció públicamente que decidió tomarse un tiempo alejada de Lucca Bardelli, el caso del campeón de Gran Hermano 2022 es diferente.

De perfil hermético, Marcos seguiría en pareja con Julieta Illescas, la bella salteña que apareció para abrazarlo en su noche consagración.

Aunque está claro que Marcos jamás habló de su pareja durante el reality y tampoco lo hace ahora, lo que acrecienta las especulaciones de que se haya consumado la relación con Julieta.