Mario Pergolini se animó a perrear en vivo durante una entrevista con Cazzu, su invitada en el segundo programa de Otro día perdido. Con su característico humor ácido, el conductor de 62 años no dejó pasar la oportunidad de poner el cuerpo en la “pista” y probar los pasos del género urbano.

“Quiero hacer algo que desde que te vi. Quiero ver una cosa nada más. Tu libro se llama ‘Perreo’. ¿Es muy difícil hacer perreo sin haberlo hecho nunca para una persona de más de 60 años como yo?”, le preguntó Pergolini a la artista jujeña, entre risas.

Foto: captura eltrece

Luego de recibir algunas indicaciones básicas, Mario siguió con sus dudas: “¿Qué hago con las manos? Lo de la mano no va, ¿no? ¿Esto se hace o no? Manteca, manteca, manteca. ¿Manteca, manteca? Ni sabía que tenía nombre”, comentó, con humor. “No sería un ridículo, porque volví a la tele. Es más ridículo que eso, no va a haber”, agregó.

Leé más:

Mario Pergolini filtró la increíble jugada de Susana Giménez para volver a la TV

CÓMO LE FUE A MARIO PERGOLINI PERREANDO CON CAZZU EN OTRO DÍA PERDIDO

Finalmente, el conductor se animó a moverse: “¡Ya, va, va, va! Me entusiasmé, me entusiasmé. ¡No, no! ¡Che! Esto es todo lo que yo puedo mover. Todo lo que yo me puedo mover es esto. No se rían”, pidió entre risas.

La secuencia dejó una reflexión inesperada de Pergolini sobre su vínculo con el baile: “Nunca he tenido la gracia. La de bailar es la que menos tengo y es una de las que más me hubiese gustado”.

Foto: captura eltrece

Y concluyó con una frase tan sincera como provocadora: “Yo creo, y lo digo en serio, que bailar, baila nada más que la gente feliz. La gente no feliz no puede bailar. Y yo básicamente soy un infeliz, entonces”.

Leé más:

Guido Kazcka reaccionó a las críticas por los perros en Buenas Noches Familia: “Me hago cargo”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.