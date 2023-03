Julieta Nair Calvo deslumbró con un look Mujer Maravilla en el programa de Fer Dente

Julieta Nair Calvo, que protagoniza junto a Nico Vázquez la obra Tootsie, fue invitada ayer al programa de Fer Dente en América (Noche al Dente).

Además de sorprender por su talento al interpretar una canción con el conductor del programa, Julieta brilló gracias a su outfit: un vestido completamente dorado, con un corset similar al de la Mujer Maravilla.

Más sobre este tema Nico Vázquez y Julieta Nair Calvo, sobre su nuevo musical Tootsie: "Contamos una historia profunda desde la comedia"

Ella misma compartió imágenes de su look en sus historias de Instagram, donde musicalizó sus fotos y videos con la música del personaje de ficción.

JULIETA NAIR CALVO Y FER DENTE CONFESARON QUE AL PRINCIPIO NO SE BANCABAN

Julieta Nair Calvo visitó Noche al Dente y allí, junto a Fer Dente, sorprendieron con una confesión: según ellos, cuando se conocieron, ninguno de los dos se bancaba al otro.

"Eso es cierto. Al principio, no había piel", reconoció Julieta. "Nos conocimos en la primera obra que hicimos juntos que fue Depertar de primavera, éramos muy pequeños. Yo te vi en el primer ensayo en el kiosko y vos para mí eras el de High School Musical y no me animé a saludarte.

"Ahí dije: 'Ay, no se'. Te sentí como medio distante y no me animé a saludarte. Fue como raro y después en el ensayo... fue como que no éramos amigos. No pegamos onda", relató la artista.