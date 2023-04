Juliana, la doble de Antonela Roccuzzo, presenta su nuevo tema: Na de na

Juliana es una artista que, a pesar de su corta edad (23 años), llegó a posicionarse junto a los grandes. Influenciada por el reggaetón y el pop, ritmos con los que creció y que la ayudaron a buscar su propio enfoque, ahora lanza Na De Na.

Si bien experimentó en otros géneros musicales, lo urbano es su identificación profesional y, a partir de ello, fusiona con otros ritmos, consiguiendo algo disruptivo.

La cantante viene de presentar tres temas: Haciéndolo, Sola solita y Piel y su carrera fue ascendiendo rápidamente. Esos tres temas superaron los 300.000 streams.

MIRA EL VIDEO DE NA DE NA

QUIÉN ES JULIANA GALLIPOLITTI

Deslumbró en la final de La Voz Argentina, impactó en Canta Conmigo Ahora y participó de un show junto a Tini Stoessel.

Justamente, formó parte del equipo de la Triple T en La Voz Argentina en 2018, a quien conquistó con su versión de If I ain’t got you, de Alicia Keys. Tini fue la primera que pulsó el botón y la joven, oriunda de Corrientes capital, no dudó en elegir formar parte de ese equipo, que la llevaría a la final.

Cabe destacar que es influencer y durante el Mundial Qatar 2022, Juliana se hizo viral por su parecido con Antonella Roccuzzo.