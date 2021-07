Jujuy Jiménez contó cómo la afectó la mala relación laboral con Horacio Cabak: "Lo trabajé en terapia"

En enero de este año, Sofía "Jujuy" Jiménez debutó como conductora en Informados de todo, junto a Horacio Cabak, en la pantalla de América. Sin embargo, no hubo química en la dupla televisiva y los anfitriones protagonizaron más de un momento de tensión al aire.

Cada uno por su lado en el plano laboral y personal, la modelo y periodista visitó Nosotros a la Mañana, a pocas horas de que se filtrara un audio de WhatsApp de Cabak criticándola por sus roces en el programa, y Jujuy habló sin rodeos de lo complejo que fue para ella trabajar con Horacio.

"Es aprendizaje. En mi cabeza entiendo que hay gente que piensa distinto y que se maneja diferente. Vos podés no llevarte bien con un compañero, no estar de acuerdo en un montón de cuestiones, pero en mi cabeza el concepto es que trabajamos en equipo", comenzó diciendo Sofía, recordando el sinsabor que vivió meses atrás.

"Yo no quiero hablar más de él. En su momento lo trabajé en terapia, me angustió un montón. Es horrible querer ir a hacer mi trabajo y que no me permitan hacerlo. Insisto: si hay diferencias, pueden hablarse internamente". G-plus

Luego confesó que las fuertes diferencias que tuvo con Cabak la afectaron: "Yo no quiero hablar más de él. Es un tema cerrado, de verdad. En su momento lo trabajé en terapia, me angustió un montón. Es horrible querer ir a hacer mi trabajo y que no me permitan hacerlo. Insisto: si hay diferencias, pueden hablarse, internamente, delante de cámara me parece innecesario".

Poniéndole un punto final al asunto, Sofía “Jujuy” Jiménez subrayó: "Además es una persona que me duplica en edad, es mucho más grande, y yo estoy empezando. Yo no le pedí ese trabajo a nadie. A mí me llamaron para hacer la conducción, al igual que a él. Éramos una dupla, se jugaba de a dos, y eso n estaba pasando. Fue realmente muy difícil. Pero es un tema terminado".