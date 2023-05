Josefina Pouso protagonizó un fuerte choque en cadena en la Panamericana: "Hice un trompo con el auto"

Esta madrugada, Josefina Pouso protagonizó un choque en cadena en la Panamericana. Afortunadamente, la panelista y los involucrados en el accidente de tránsito resultaron ilesos.

El auto de Pouso fue impactado por una trafic. Ambos vehículos quedaron fuertemente dañados.

"Hubo un choque en cadena en la Panamericana. Jose está bien", informó Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana, en comunicación telefónica con Josefina, quien dio detalle de su salud y de los hechos.

"Estoy bien. Estoy bajando la adrenalina de la situación. Tengo un poco de molestia en las cervicales, por el típico del latigazo", contó Pouso, aportando tranquilidad.

CÓMO OCURRIÓ EL CHOQUE EN CADENA

"Yo estaba yendo a la radio, a las 5.40 horas. A esa hora la Panamericana viene bien, no había tránsito pesado. Sin embargo, a la altura del kilómetro 202 empezaron a frenar los autos. Es algo sorpresivo para esa hora”, relató Josefina.

"Los de adelante frenan fuerte y yo freno atrás. Pero cuando veo que voy a quedar muy pegada con el de adelante, me paso al carril de la derecha. Ahí miré para atrás por el espejo y vi a una trafic q no llegó a frenar, cerré los ojos, y me la puso de lleno”, continuó.

"El choque que tengo adelante es porque hice un trompo y le volví a pegar a la trafic de costado. Fue refuerte. Hay dos autos más involucrados que le pegó la trafic", detalló Pouso.

Antes de cerrar la nota para dirigirse a un hospital para hacerse un chequeo, la panelista agregó: "No llamamos a la ambulancia. En ese momento yo estaba perfecta, no sentía nada. No hubo lesionados visibles. Todos queríamos resolver la situación".

"Ahora, cuando deje el auto, me voy a hacer ver, que me hagan una placa, algo, para bajar la contractura", concluyó Pouso tras el fuerte accidente vehicular en la Panamericana.