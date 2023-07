Jorge Rial, indignado por las especulaciones sobre la salud de Wanda Nara: "Es una vergüenza"

El jueves por la tarde, la confirmación de que Wanda Nara estaba internada en la Clínica de Los Arcos encendió la alarma sobre su salud. Con delicadas versiones corriendo, Jorge Rial se expresó en redes.

"Fuerza, Wanda Nara", fue el primer tweet que publicó el conductor, sin dar detalles del cuadro clínico de la figura.

Con el correr de las horas, profesionales de la salud irrumpieron en los medios para hablar de lo que es una punción de médula ósea, examen que le practicarían a Nara luego de que un chequeo arrojara que tenía los glóbulos blancos elevados. Y Rial se indignó.

"Es una vergüenza ver médicos que no tienen acceso al paciente, ni a la historia clínica opinando sobre la salud de Wanda Nara". G-plus

Recordando su grave episodio cardíaco en Colombia, del 29 de abril, Jorge agregó indignado: "Yo lo viví en carne propia cuando aquí se especulaba sobre el origen de mi paro cardíaco. Flaco favor le hacen a su profesión".

WANDA NARA ABANDONÓ LA CLÍNICA DE LOS ARCOS Y AGUARDA RESULTADOS MÉDICOS

Sin parte médico oficial ni pronunciamiento pública de la propia Wanda Nara (o familia) sobre su salud, se supo que la figura dejó la Clínica de Los Arcos y está a la espera de resultados médicos.

Andrés Nara habló en Nosotros a la Mañana y se expresó muy preocupado: "Ayer fui a la clínica para ver qué pasaba. No me podía comunicar con nadie".

Angustiado, el padre de Wanda agregó: "Me llamó la atención que había un blindaje. No querían informar nada de lo que estaba pasando con ella. Me dijeron que ya se había retirado".