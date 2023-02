Jorge Rial habló a fondo de la relación de Fede Bal y Florencia de la Ve tras el escándalo de los chats falsos

Jorge Rial habló de la verbalización de chats falsos entre Fede Bal y Florencia de la Ve, tras la escandalosa separación del actor de Sofía Aldrey.

La joven marplatense terminó el noviazgo con Fede tras descubrirle sus infidelidades, a través de chats con mujeres anónimas y famosas. En ese marco, salió a la luz el supuesto affaire de Bal con Estefi Berardi, e intentaron involucrar a De la Ve y a Lourdes Sánchez con mensajes falsos.

Más sobre este tema "Esta es una novela deconstruida": fuerte descargo de Flor de la Ve por sus supuestos chats con Fede Bal

"Esos chats que están dando vuelta, que los tenemos y no los vamos a poner al aire. Porque se enojan con unos chats...”, comenzó diciendo Rial en Argenzuela, siendo interrumpido por Diego Bancatelli.

"Pero vos ¿qué culpa tenés en esta historia? No lo entiendo", le consultó el panelista de C5N a Rial, minutos previos a que Florencia de la Ve le diera duros palitos en Intrusos, en su descargo sobre el tema.

"Para mí, la relación de Fede con Flor siempre fue de amistad. Yo vi chats viejos. Eran de Barbie Vélez, que estaba celosa". G-plus

Y Jorge respondió: "Porque hay un discurso de discriminación y te meten en un quilombo. Yo no me metí con los chats, me importan tres carajos".

"Pero si se van a meter con un tema, métanse con todo, no por la mitad. Si no parece que hay chats buenos y malos. Porque a Estefi Berardi la hicieron pelota", agregó Rial.

"LOS CHATS REALES DE FLORENCIA ERAN VIEJOS. HABÍAN PROSCRIPTO. LOS QUE MOLESTABAN ERAN LOS NUEVOS, COMO LOS DE ESTEFI". G-plus

JORGE RIAL HABLÓ DE LA RELACIÓN DE FEDE BAL Y FLOR DE LA VE

Mirando a cámara, y tras sostener que los chats entre Fede Bal y Flor de la Ve son falsos, Rial habló de la relación de amistad que sí existe entre Bal y De la Ve.

Incluso, el conductor de Argenzuela hizo memoria y recordó conversaciones reales que sí existieron entre Fede y Flor, de la época que él estaba de novio con Barbie Vélez.

"Para mí, la relación de Fede con Flor siempre fue de amistad. Yo vi chats viejos. Eran de Barbie Vélez, que estaba celosa de todo el mundo", contó Rial, ilustrando el vínculo cercano entre Flor y Fede.

Más sobre este tema Lourdes Sánchez rompió el silencio sobre los supuestos chats con Fede Bal: "Con él tengo una amistad re linda, están haciendo un circo"

En ese marco, Rial destacó que Florencia de la Ve defendió públicamente a Bal, cuando Vélez lo denunció por violencia de género. Y repitió: "Eso hablaba de una gran amistad entre los dos".

Dejando de lado esos chats viejos, el conductor regresó al presente y a la viralización de los chats truchos con connotación sexual entre Fede y Flor, y expresó: "Es cierto que en estos chats le intentaron poner un cariz sexual. Y ahí tiene razón Flor, porque al ponerle eso, se abre la puerta a la discriminación".

Antes de cerrar el tema, Jorge Rial argumentó que los chats que le molestaron a Sofía Aldrey fueron los de Estefi Berardi porque eran actuales. En cambio, los que había en el historial con Florencia de la Ve eran de muchos años atrás, y con diálogos de amigos.

"Los chats reales de Florencia eran viejos. Habían proscripto. Los que molestaban eran los nuevos, como los de Estefi", finalizó Rial.