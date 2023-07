Jimena Barón reveló su secreto para lucir una piel espectacular sin maquillaje: "Mejor beauty tip anti age"

Jimena Barón regresó a Buenos Aires -por poco- tras su viaje a Estados Unidos, en el que grabó su nuevo disco, y se puso al día con su rutina de skincare.

En este contexto, les dio a sus seguidoras de Instagram su secreto mejor guardado para lucir una piel espectacular sin maquillaje ni filtros que, además, es bajo presupuesto.

"A mí no me gusta maquillarme en el día, sí tener la piel linda y sana. Las pestañas postizas me dan un toque espectacular en literalmente dos minutos", comenzó Jime, junto a un primer plano de su rostro a cara lavada.

¿CUÁL ES EL TIP BEAUTY MEJOR GUARDADO DE JIMENA BARÓN?

"Tengo 36 años, pónganse protector solar TODOS los días. Yo lo mezclo con la crema hidratante. Mejor beauty tip anti age. Más dormir, más agua", sentenció, con firmeza. ¡A tomar nota!