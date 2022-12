La insólita teoría de Alfa de Gran Hermano 2022 sobre Ariel Ansaldo

Desde hace una semana Ariel Ansaldo (45) es uno más de los participantes de Gran Hermano 2022, donde no tardó en generar una relación de amor-odio con Walter “Alfa” Santiago, que elaboró una insólita teoría sobre él.

“Este es el gran simulador”, les dijo Alfa a Romina, Julieta y Marcos en una conversación en el comedor. Aparte lo dijo: estudió actuación. ¿Y cuándo dijo ayer que era montadito? ¡Fuuuu!”, agregó el empresario, y preguntó “¿Cómo se dice estos que se visten de mujer?”.

“¿No viste que dijo ‘nosotros salíamos y yo me iba con tanga con medias de red, portaligas’?”, insistió Walter, y entonces Julieta mostró su incredulidad: “¡Estaba jodiendo Ariel! ¿Drag queen?”, preguntó la modelo.

Más sobre este tema Conocé a Ariel y Camila, los nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano 2022: la reacción de sus compañeros

WALTER “ALFA” SANTIAGO LANZÓ SU TEORÍA SOBRE EL LADO SECRETO DE ARIEL DE GRAN HERMANO 2022

“¡Drag! Pero drag pesado porque dice ‘cuando nos íbamos con las chicas y nos desmontábamos, ¡hay cada sorpresa!’”, recordó Alfa, que reconoció que esa idea le ronda por la cabeza todo el tiempo.

“Yo me lo imaginé a este gordito con medias de encaje”, dijo, antes de que Julieta le para el carro: “Cada uno hace de su culo una flor”, le contestó. “No, pero yo me hice la noción de que una noche me lo encuentro así en la habitación y salgo corriendo por la puerta”, lanzó Alfa, riéndose.

“Si, es drag. Si ayer lo dijo y cuando vos contaste lo de Chayanne y él dijo ‘cuando nosotras salíamos’, por eso él habla de ‘gorda’. Él habla de ‘soy la gorda’…”, contó Alfa. “Pero él dijo ‘cuando nos desmontábamos, nos llevábamos cada sorpresa’. Cuando se desmontan se sacan la ropa de mujer y quedan desnudas”, cerró el participante.