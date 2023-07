La inesperada reacción de Yanina Latorre porque su hija hija Lola estará en el Bailando

Ángel de Brito contó al aire en LAM que Lola Latorre, la hija de Yanina Latorre y su marido, Diego Latorre, se suma al Bailando 2023 como participante.

"¿Firmó? Ay no, estoy deprimida", exclamo la panelista, para sorpresa de sus compañeras. Acto seguido, explicó por qué preferiría que su hija no formara parte del certamen.

"Es un sufrimiento para mí, un parto cada vez... Yo sufro, es mi hija, si baila, si no baila, si Ángel le pone un cero y la chica viene llorando. Para mí es un sufrimiento", admitió, sin filtro. ¿Qué dirá su hija?

EL ENOJO DE ROMINA UHRIG CON YANINA LATORRE

Luego de su explosivo paso por LAM, Romina Uhrig le dio una nota al cronista de Ángel de Brito y contó que no la pasó bien en el programa. Además, apuntó contra Yanina Latorre.

"Yo sabía dónde me metía. Sabía todo lo que iban a preguntar. Pero me sentí maltratada. Sentí que me maltrataron un montón, y fue casi la mayoría", dijo la ex Gran Hermano.

"Yo sé que es un programa así. Pero hay formas. Me cambiaban las preguntas. No sentí respeto", prosiguió Uhrig.

"Yo no me voy a poner a la altura de nadie, porque si tengo que hablar de Yanina… Ella dijo que todos los políticos son mentirosos y a ella un hombre le mintió y no es político", finalizó, chicaneando a Yanina con la infidelidad de su marido, Diego Latorre, con Natacha Jaitt.