Indignados por la internación de Silvina Luna, juntan firmas para que Aníbal Lotocki no opere más

Si bien son muchas las denuncias contra Aníbal Lotocki las que presentaron los pacientes (entre ellos, varios famosos) que se sometieron a sus operaciones, la indignación por ver al hombre ejerciendo generó una especial iniciativa.

Marisa Gómez Morales fue la encargada de crear la petición que busca la “inhabilitación ya para Lotocki”, tal como reza su título: “Imagínense estar luchando por su vida en terapia intensiva por la irresponsabilidad de un ‘cirujano profesional’. Tienen que inhabilitarlo de manera urgente”, se puede leer en el formulario para que la mayor cantidad de personas posible dejen su firma.

En medio de esta ola, varias celebridades y seres queridos de la modelo reflejaron en sus redes la petición –que ya consiguió casi 14 mil firmas- de la web Change.org. Una de las que compartió en sus historias de Instagram con el link fue Ximena Capristo, una de las mejores amigas de Silvina, a quien conoció en su paso por el reality Gran Hermano 2001.

LA INDIGNACIÓN DE GEORGINA BARBAROSSA CON ANÍBAL LOTOCKI

En medio de la indignación que causaron las declaraciones de Aníbal Lotocki en Telenoche, Georgina Barbarossa fue una de las famosas que alzó su voz y volcó su bronca por la persona que operó a Silvina Luna, que lucha por su vida en el Hospital Italiano.

“No se puede creer lo que dijo porque no le entran balas a Lotocki. La poca empatía, por favor. Te juro que me daban ganas de romper el televisor, por ese nivel de impunidad”, comenzó diciendo la conductora de A la Barbarossa en LAM.

“Así que, yo creo que tenemos que seguir haciendo una cadena de oración por esta chica tan divina y que quiero tanto. Todos la queremos”, agregó, dejando en claro lo que genera la modelo en el público y sus seres queridos.

Y cerró, sin filtro: “Realmente, me da vergüenza.Me parece vergonzoso, es un tipo que no se hace cargo de nada. Creo que, si lo hubiese entrevistado yo, habría sido agresiva porque me indigna mucho . No sé si para esos casos estoy capacitada”.