Gustavo Sofovich fulminó a Jorge Rial por criticar el rating de Polémica en el Bar: "Yo no destruyo"

Muy polémico, Jorge Rial criticó Polémica en el Bar, programa de Gerardo Sofovich heredado por su hijo Gustavo, por su rating.

"Le va muy mal, cosa que lamento, porque Gerardo construyó... Ahí tenés otro problema de una mala relación padre e hijo. Me extraña que Gustavo le dé eco a esto cuando él tuvo sus quilombos grandes", sentenció Jorge, sin filtro, en diálogo con Socios del Espectáculo.

Muy enojado por los dichos del conductor, el hijo de Gerardo le hizo frente. Furioso, publicó un tremendo descargo en Instagram haciendo hincapié en que heredó "una Ferrari" que no chocó. Y remarcando que, ¿a diferencia de Jorge?, él construye y no destruye.

FUERTE DESCARGO DE GUSTAVO SOFOVICH CONTRA JORGE RIAL

"Yo construyo, no destruyo. Cuando Gerardo murió, hace más de 8 años, Polémica en el bar ya llevaba una década sin salir al aire. Y de la mano de este HEREDERO DESASTROSO, hoy Polémica está en pantalla en 3 países: Argentina, Uruguay y Paraguay. Y da trabajo a más de 100 familias".

"YO CONSTRUYO, NO DESTRUYO. De mi padre heredé un apellido ilustre, 10 películas, 33 obras de teatro y varios formatos que quedaron en la historia de la televisión argentina. Uno de ellos es del que estamos hablando. Puedo decir con orgullo que HEREDÉ UNA FERRARI Y NO LA CHOQUÉ. Polémica en el bar cumple 60 años. Y SEGUIMOS ESTANDO AL AIRE", sentenció Gustavo junto a la captura de los tremendos dichos de Jorge.

"YO CONSTRUYO, NO DESTRUYO. Cuando el rating no es el que uno desea, hay dos caminos posibles: pelearla todos los días para mejorar el producto o levantarlo avisándoles a los compañeros media hora antes de salir al aire y dejarlos sin trabajo. YO ELIJO SIEMPRE LA PRIMERA OPCIÓN", expresó Gustavo, sobre el día que Jorge les avisó a sus compañeros de TV Nostra que el programa ya no iba a salir al aire.

"YO CONSTRUYO, NO DESTRUYO. Mis hijos también heredarán el apellido ilustre y mucho más. Por ellos y por la memoria de mi viejo trabajo cada día de mi vida. En toda mi vida le hice daño a una sola persona: A MÍ MISMO. Voy por la vida con la conciencia tranquila. NO TODOS PUEDEN SENTIR LO MISMO. Lo único que deseo es ser recordado por mis hijos, por mis amigos y por todos los que trabajan o trabajaron conmigo, como una persona de bien. NO TODOS PUEDEN DECIR LO MISMO. Seguí participando, Jorge Rial", cerró, muy polémico contra el conductor. ¿Recibirá respuesta?