Guillermo Coppola habló del furioso llamado de China Suárez: "Ella entendió mal, yo no confirmé nada"

El lunes pasado, Guillermo Coppola visitó Intrusos y junto con Marcela Tauro hablaron del supuesto romance de China Suárez, con un hombre mayor. Furiosa, la actriz y cantante no dudó en llamar al exrepresentante de futbolista para negarle la versión.

Inmerso en la polémica, Coppola dio detalles del explosivo llamado que recibió de la China. "Me llamó y le aclaré que Marcela contó algo que había sucedido en un almuerzo. Le dije que para darle veracidad al rumor que teníamos, lo íbamos a contar como un juego, nada importante", explicó en nota con Teleshow.

Haciendo un mea culpa por su accionar, Guillermo agregó: "¿Qué me meto en esos temas que para mí son intrascendentes y no llevan a nada?".

"Pero ella entendió mal porque yo nunca confirmé absolutamente nada. Simplemente Marcela tiró la información y yo la seguí como si fuera un juego", aseguró Coppola.

Y finalizó, tajante: "Pero bueno, si está mal, vale la disculpa y el arrepentimiento por haberme metido en temas que realmente no me interesan".

QUÉ DIJO GUILLERMO COPPOLA DE LA CHINA SUÁREZ

Presionado por Marcela Tauro, el lunes 1 de mayo, Guillermo Coppola contó en Intrusos que la China Suárez estaría conociéndose con un hombre mayor, tras la ruptura con Rusherking.

"La China cambió juventud por experiencia… Pero esto es un rumorcito, no estoy seguro", dijo el exrepresentante de futbolistas, enfureciendo a la artista con su versión.

EL FUERTE ENOJO DE CHINA SUÁREZ CON GUILLERMO COPPOLA Y MARCELA TAURO

Indignada, la China Suárez echó por tierra el rumor a través de un contundente descargo en redes.

"Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo que estaba con un nuevo novio. Una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner".

"Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su '"trabajo' para joderle la vida a otros".

"¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire".

Hecho el primer descargo, China Suárez comprendió que no estaba siendo lo suficientemente clara y emitió un nuevo posteo.

"Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años".

"No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme".

"Su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada. Lo hice para seguirle el carro a la conductora (Marcela Tauro reemplazó a Flor de la Ve) y que no se sintiera mal'. ¿Ahí se entiende?".