Guillermina Valdés impactó con su radical cambio de look: se hizo un flequillo súper recto y tupido

Súper contenta por estar haciendo temporada teatral en Mar del Plata, Guillermina Valdés celebró esta nueva etapa con un espectacular cambio de look.

La expareja de Marcelo Tinelli, que brilla en la obra Los 39 escalones, se animó a cortarse el cabello y lució orgullosa el impactante resultado tras haber pasado por la peluquería.

Guillermina se animó al flequillo; eligió uno recto y súper tupido, que enmarca su rostro. ¿El color de su melena? Rubio dorado, el mismo al que apuesta desde hace años.

GUILLERMINA VALDÉS SE QUEBRÓ AL RECORDAR CÓMO ENCARÓ SU PARTICIPACIÓN EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Cuando Natalia Oreiro le señaló que ya no le quedaba nada por hacer en el ciclo tras sus muchas interpretaciones, Guillermina Valdés reconoció que “tiene un nivel de exigencia muy grande”. “A veces me tocaba grabar un tema y no podía hacerlo como quería. Una se adapta”, señaló.

“Ojalá todos puedan ser la máscara, porque podés ser vos”, dijo Guillermina, que no pudo resistir la emoción y se quebró. De esta manera, la conductora le señaló que la máscara le dio la oportunidad de “ser de nuevo una niña”.

“Eso. Volví a jugar a mis 45 como no sé si alguna vez jugué y estoy agradecida por la oportunidad”, reconoció Guillermina, que contó que su hijo Dante la ayudó con su interpretación.