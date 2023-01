Guillermina Valdés habló de su separación de Marcelo Tinelli: "Estamos separados hace 9 meses y tenemos un vínculo hermoso"

Instalada en Mar del Plata, donde se presenta en la obra 39 escalones, Guillermina Valdés abrió su corazón y dio detalles de cómo es su vínculo con Marcelo Tinelli, con quien tiene a su pequeño Lolo, a menos de un año de la separación.

“Cuando uno recién se separa, al menos en mis procesos y por lo que hablo con amigas que pasaron por situaciones parecidas, necesita unos meses de distancia porque las separaciones, justamente, son eso, invita a que los cuerpos se separen y que uno no tenga tanto contacto”, comenzó diciendo la actriz en una nota que le dio a Intrusos.

“Quizás hay momentos en los cuales tiene más diferencias, pero después pasa el tiempo. Nosotros ya vamos 9 meses separados y la verdad es que tuvimos un vínculo hermoso, cada vez más lindo”, agregó.

"Nosotros ya vamos 9 meses separados (con Marcelo Tinelli) y la verdad es que tuvimos un vínculo hermoso, cada vez más lindo". G-plus

Por otro lado, indagada sobre la posibilidad de haya una reconciliación con el conductor, la entrevistada se sinceró: “La verdad es que me gusta hablar siempre del presente. Los dos tenemos un presente súper lindo, armónico, cada uno en lo suyo y cada uno conectado con lo que realmente quiere”.

"La verdad es que me gusta hablar siempre del presente. Los dos tenemos un presente súper lindo, armónico, cada uno en lo suyo y cada uno conectado con lo que realmente quiere". G-plus

“Y creo que nuestros caminos, en algún punto, un momento se separaron por un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida íntima de una pareja, y me parece que cada uno, individualmente, está haciendo lo que siente, lo que quiere y está construyendo una historia en paralelo. Eso no quiere decir que no tengamos un punto de unión como papás y un vínculo diferente que estamos construyendo y aprendiendo de ese nuevo vínculo”, cerró.

Más sobre este tema Guillermina Valdés compartió una foto de su hermana e impactó con su inmenso parecido

GUILLERMINA VALDÉS SE QUEBRÓ AL RECORDAR CÓMO ENCARÓ SU PARTICIPACIÓN EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Cuando Natalia Oreiro le señaló que ya no le quedaba nada por hacer en el ciclo tras sus muchas interpretaciones, Guillermina reconoció que “tiene un nivel de exigencia muy grande”. “A veces me tocaba grabar un tema y no podía hacerlo como quería. Una se adapta”, señaló.

“Ojalá todos puedan ser la máscara, porque podés ser vos”, dijo Guillermina, que no pudo resistir la emoción y se quebró. De esta manera, la conductora le señaló que la máscara le dio la oportunidad de “ser de nuevo una niña”.

“Eso. Volví a jugar a mis 45 como no sé si alguna vez jugué y estoy agradecida por la oportunidad”, reconoció Guillermina, que contó que su hijo Dante la ayudó con su interpretación.

Más sobre este tema Guillermina Valdés reveló lo mal que le pegan los eclipses: insomnio, cansancio y mates en la madrugada

“Le tuve que pedir ayuda a Dante porque es músico y yo no canto en inglés. Me decía ‘mamá, no sos cantante’”, recordó, al tiempo que reconoció que “le puso mucho amor” a su trabajo, y le recordó a Moldavsky que “no era Zaira Nara”, como el “investigador” afirmó desde el inicio del ciclo.