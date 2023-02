Gran Hermano: Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos, les hizo un especial regalo a los participantes

A tres días de ingresar como visita a la casa de Gran Hermano 2022, Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos, cautivó con su personalidad tanto a los participantes del reality como a los fanáticos del programa.

Con dulzura y amabilidad, Valen sorprendió a Julieta Poggio, Romina Uhrig, Lucila "la Tora" Villar, Camila Lattanzio y Nacho Castañares con un significativo regalo.

"Tenía algo para darles a los chicos, que están acá adentro hace mucho, y quería encontrar el momento", dijo la joven salteña, minutos antes de que comenzaran las nominaciones a los familiares de los integrantes de GH.

"Es una pulserita de parte de toda nuestra familia porque, más allá del juego, es admirable todo lo que están haciendo acá". G-plus

"Es una pequeña pulserita de parte de toda nuestra familia porque, más allá del juego, es admirable todo lo que están haciendo acá. Le están poniendo toda la onda”, explicó Valen, cosechando suspiros y sonrisas de los "hermanitos".

"Ay, gracias Valen. Ya me la voy a poner y no me la voy a sacar", reaccionó Julieta. G-plus

"Están lejos de la familia, con muchas emociones juntas y, sin embargo, siguen aquí. Es de parte de toda nuestra la familia", concluyó Valentina Ginocchio.

Con la pulsera en su poder, Julieta Poggio fue una de las participantes que reaccionó con más efusividad y cariño hacia la hermana de Marcos: "Ay, gracias Valen. Ya me la voy a poner y no me la voy a sacar".

LA REACCIÓN DE ROMINA TRAS LA ELIMINACIÓN DE SU SOBRINO DE GRAN HERMANO

Romina Uhrig descolocó a sus compañeros de Gran Hermano 2022 con su sorpresiva reacción, tras la eliminación de su sobrino Fabián del reality.

"Fabián debe abandonar la casa. Florencia (hermana de Camila), seguís en juego", comunicó Santiago del Moro.

En el acto, el sobrino de Romina agarró la valija y caminó con la exdiputada hasta el jardín. La abrazó, le dio un beso, cruzaron escuetas palabras y tuvo toda la intención de marcharse sin saludar al resto de los presentes.

"Bueno, Romi, nos vemos. Cuídense", dijo Fabián, ya caminando rumbo a la salida. "¡Saludanos, Fabi!", le reprochó Camila. Y el joven se despidió fríamente.

Una vez fuera de la casa, Romina Uhrig desconcertó a sus compañeros y al resto de los familiares, al eludir sus muestras de cariño e ingresar enojada al interior de la casa.