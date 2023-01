Gran Hermano: Romina habló de la culpa que sintió por dejar sus hijas por el reality y se quebró

A tres meses y medio de su ingreso a Gran Hermano 2022, Romina Uhrig asumió que le dio mucha culpa separarse de sus tres hijas para ingresar al reality, y se quebró en vivo.

"Lo negativo de estar acá es extrañar. Por ejemplo, yo extraño mucho a mis hijas. Cuando te vas a trabajar a algún lugar, podés hacer una videollamada, pero acá no sabés nada", dijo la exdiputada, con la voz temblorosa.

Más sobre este tema Agustín de Gran Hermano reveló por qué Romina no lo quiere, y la destrozó

"¿Tenés culpa con eso, como mujer?", le repreguntó Santiago del Moro. Y Romina se quebró: "Sí. Me pasó. En un momento, dije '¿qué hago acá? ¿Y mis hijas?'. Sentí que estaba perdiendo el tiempo".

"Pero después, hablando con el psicólogo y las chicas, vi otras partes. Yo a esto lo hago por mí y por mis hijas", continuó la participante, sensibilizada.

"Extraño mucho a mis hijas", dijo Romina. Y Del Moro retrucó: "¿Tenés culpa con eso, como mujer?". G-plus

"Yo quería disfrutar de esto de chica, pero me tocó a los 35 años, y es distinto. Yo hoy tengo tres hijas. No es fácil", agregó.

Siendo actualmente la única madre en el reality, Romina Uhrig señaló: "A veces los veo a los chicos, cómo disfrutan, y mi cabeza está en otro lado. Pero bueno, yo sé que todo tiene su sacrificio".

"Sí. Me pasó. En un momento, dije '¿qué hago acá? ¿Y mis hijas?'. Sentí que estaba perdiendo el tiempo", contesto Romina. G-plus

LAS PALABRAS DE SANTIAGO DEL MORO A ROMINA EN GRAN HERMANO

Conmovido con las lágrimas de Romina, Santiago del Moro no dudó en darle un mensaje de aliento.

"Romi, vos sabés que para tus hijas debés ser un referente, un ejemplo. Vos no estás acá, en Gran Hermano, solo por cumplir tu seño. En definitiva, también estás por ellas", expresó el conductor de Telefe.

Más sobre este tema Santiago del Moro se hartó de las peleas entre Alfa y Ariel en Gran Hermano y les llamó la atención en vivo

Y continuó: "Está bueno que te lo permitas vivir. El día de mañana no les vas a decir 'yo no hice esto por vos'. No lo vivas con culpa".

"Todos los que están ahí adentro extrañan a alguien. Es un juego de aislamiento, y lo has llevado como has podido. Y has llegado muy lejos. Que el camino recorrido te dé envión para lo que viene", finalizó Santiago del Moro, empático con la participante.