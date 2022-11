Gran Hermano 2022: la hija de Alfa no aprueba la relación de su padre con Romina

Las diferencias políticas entre Alfa y Romina en Gran Hermano 2022 hicieron que tuvieran la primera discusión en la casa, pocas horas antes de su ingreso. La exdiputada kirchnerista y el hombre, quien aseguró ser admirador de Javier Milei como de Donald Trump, los dividieron… ¡pero hoy el amor parece que los está por unir!

En A la Barbarossa, el ciclo de Georgina Barbarossa, quien confesó haber tenido “algo” con el concursante, mostraron imágenes del acercamiento que tuvieron los últimos días.

En el reality mostraron los masajes en los pies qué él le hacía a La Dipu, tal como la llaman sus compañeros, y los primeros pasos del concursante más grande de toda la historia del reality en la Argentina, ¿para tener un romance?

"Soñé que yo me alquilaba una cabaña en la playa y yo iba hablándote de que había que estar tranquilo". G-plus

ALFA LE CONTÓ A ROMINA EN GRAN HERMANO QUE SOÑÓ CON ELLA

Los participantes comparten su amor por la cocina y son los encargados de cocinar durante la competencia. Fue en ese lugar donde Walter Santiago, su verdadero nombre, le contó que había soñado con ella.

“Soñé que yo me alquilaba una cabaña en la playa y yo iba hablándote de que había que estar tranquilo”, contó, sorprendiéndola. “¿Éramos como un matrimonio?”, preguntó Romina.

“¡Qué locura! ¡Qué sueño! ¡Qué película!”, siguió Alfa, mientras la exdiputada del Frente de Todos no lo tomaba muy en serio. “El Alfa ya quería ser mi pareja. Soñaba conmigo”, lanzó, entre risas. ¿Nacerá el amor?

QUÉ DIJO LA HIJA DE ALFA SOBRE SU PADRE Y ROMINA

Ángeles, la hija de Alfa, habló en A la Barbarossa sobre la relación de su papá con la ex diputada.

“No sé, no lo veo con ella. La gente te puede sorprender, pero si me preguntás a mí, no lo veo ni lo quiero ver ahí. Romina no sé que edad tiene, pero son todos mucho más jóvenes ahí”