Gran Hermano 2022: escandalosa pelea a los gritos de Julieta y Romina con Coti

Luego de un almuerzo, Julieta y Romina cruzaron enojadísimas a Coti en Gran Hermano 2022, a quien acusaron de “traidora y mentirosa” por hacerles la nominación espontánea a Poggio y Daniela. Esta última fue la novena eliminada de la casa.

La tremenda discusión se desencadenó cuando Romi le preguntó a Coti si alguna vez las había votado, y la participante sonrío deslizando que sí.

Más sobre este tema El llamativo motivo por el que Tomás Holder no entró en el repechaje para volver a entrar a Gran Hermano 2022

"Eso habla como persona, para mí", dijo Romina, desencadenando la bronca de Corti, que no se quedó en el molde.

FUERTE PELEA DE JULIETA Y ROMINA CON COTI EN GRAN HERMANO 2022

"Bueno, Romi, yo no las he votado, pero si algún día tengo que votarlas lo haría y no me importa si me decís que afuera no me querés ver. Para mí esto es un juego", dijo Coti.

"Coti traidora", bromeó Alfa.

"No, traidora no soy porque nunca las voté", respondió Coti.

"Está bueno que lo digas porque habías dicho que nunca nos ibas a votar", sumó Romina.

"¡No! ¡No! ¡Esto es un juego, boluda! Entonces andá a hacerte amigas afuera... Vengo a jugar". G-plus

"¡Sos una mierda!", la insultó Juli.

"¡No! ¡No! ¡Esto es un juego, boluda! Entonces andá a hacerte amigas afuera... Vengo a jugar", le respondió Coti, enojada.

"Ya sabemos que venis a jugar. A vos te gritan traidora todos los días. Ya nos dimos cuenta cómo sos. No tenés que aclarar a cada rato que venís a jugar", arremetió Juli.

Cuando "Disney" le dijo que no podía entender cómo nominaba "amigas", Coti le respondió, tajante, aclarándole que Gran Hermano es un juego.

"¡Vayan a jugar a la granja, amiga! Nunca vieron Gran Hermano. Avísenle cómo se juega Gran Hermano. Si querés hacer amigas andá a hacer casting en el teatro, porque la verdad esto es un chiste". G-plus

"¡Vayan a jugar a la granja, amiga! Nunca vieron Gran Hermano. Avísenle cómo se juega Gran Hermano. Si querés hacer amigas andá a hacer casting en el teatro, porque la verdad esto es un chiste. Yo entro en la pieza y ustedes se quedan calladas. La gente lo ve todo y lo decidirá", cerró, a los gritos, mientras aclaraba que no es traidora.