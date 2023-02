Gran Hermano 2022: Camila, La Tora, Alfa y Romina son los nominados de esta semana

Luego de que Ariel Ansaldo se convierta en el último eliminado de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Camila, Lucila “La Tora”, Alfa y Romina son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cuatro elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Julieta Poggio es el líder de la casa y tendrá la oportunidad de salvar a uno de los hermanitos de la placa.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?

CAMILA LATTANZIO QUISO CAMBIAR SU VOTO EN PLENA NOMINACIÓN EN GRAN HERMANO 2022

En medio de la cuenta regresiva para que llegue la final de Gran Hermano 2022 y se conozca quién será el gran campeón, Camila Lattanzio expuso sus razones a la hora de votar a dos compañeros… ¡pero se arrepintió en vivo!

Tras ingresar al confesorio, la participante dio a conocer su primera elección: “¡Ay, qué feo! Mis primeros dos votos van para Lucila "La Tora" porque es con la que menos afinidad tuve y también escuché algunos comentarios que no me gustaron. No sé si comentarios, pero no me gusta que armen pelea, nada más que eso. Como que siento que tira algunos comentarios para armar pelea”, comenzó diciendo.

“El otro va para… ay… para Romina porque siento que si llega a ir a placa la pueden salvar. No hay otra explicación”, agregó, dejando en claro la incomodad que sintió por elegirla.

Fue entonces que Gran Hermano quiso ahondar más en este voto teniendo en cuenta que Julieta Poggio es la líder de la semana y tiene el poder de salvar a algún nominado: “A ver, quiero entender esto. ¿Vos querés poner a una Julieta como en una disyuntiva?”.

“No, no, bueno, cambiemos el voto. Me siento mal”, respondió rápidamente Camila. Sion embargo, tras ser advertida y entender que ya no podía elegir a otro compañero, cerró: “No quiero poner a nadie. Digo solamente que, si llega a ir a placa, la puede salvar Juli. Eso es lo que siento. No la quiero poner en placa, perdón”.