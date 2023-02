Gran Hermano 2022: Ariel, Nacho, Alfa, Marcos y Julieta son los nominados de esta semana

Luego de que Agustín Guardis se convierta en el último eliminado de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Ariel, Nacho, Alfa, Marcos y Julieta son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, risas, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cinco elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Camila es la líder de la casa (derecho que obtuvo después de un tremendo desafío de equilibrio y concentración), y tendrán la oportunidad de salvar a uno de los hermanitos de la placa.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?

EL COMENTARIO DE CAMILA QUE DESATÓ LA FURIA DE ROMINA EN GRAN HERMANO

Luego de que Camila ganara el desafío semanal en Gran Hermano y se convirtiera en la nueva líder de la casa, Julieta escuchó un comentario que hizo estallar de furia a Romina. Y en medio de los idas y vueltas, las chicas mantuvieron un tremendo ida y vuelta en el reality de Telefe.

Todo comenzó cuando Julieta escuchó un comentario de Camila en medio de una conVersación con Alfa. Al enterarse de esto, Romina llamó a la joven y descargó su malestar: “Vos dijiste, ‘yo me pongo feliz si uno gana’. ¿Quién dijo que yo no me puse feliz? Vos dijiste eso, todos los escucharon”, comenzó diciendo.

“No me parece que digas eso de mí. Vos llevás las cosas para otro lado. No me parece que salgas caminando por el pasillo y digas ‘yo me pongo feliz cuando uno gana’. ¿Por qué no me decís las cosas a mí y te ponés a hablar por atrás?”, agregó.

Tras escucharla, Camila se defendió: “No fue así. Nadie habló por atrás, Romi. Yo no lo hablé con Alfa. Yo estaba sola y Alfa estaba atrás, y dije eso sin decir ‘Romi’. Sentí que estabas atacando, nada más”. Y Romina cerró, visiblemente enojada: “Me parece que te estás yendo un poquitito lejos. Me parece que utilizás todas las cosas”.